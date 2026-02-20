Projection Haguenau
Projection Haguenau samedi 28 mars 2026.
Projection
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Votez pour votre film préféré parmi la sélection proposée de films sur les Aliens !
Votez le jour-même pour la projection de votre film préféré parmi la sélection proposée. Dans le cadre de la journée thématique sur les aliens
Tranche d’âge interdit au moins de 12 ans 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
Vote for your favorite alien movie!
L’événement Projection Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau