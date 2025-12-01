Projection Hors-piste, sensible et sauvage ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Projection Hors-piste, sensible et sauvage

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d'Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2025-12-29 18:00:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

La Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous vous propose la projection du film Hors-piste de Guillaume Collombet.

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève … Nous pensons être seul pour profiter de ces instants ! Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent en tentent de survivre ? Bien loin des interdictions, l’idée du film est de comprendre comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ? Ouvrir les yeux et découvrir ces espèces invisibles, les comprendre et prendre les informations utiles pour les appliquer dans sa pratique de la montagne. Laissez-vous emporter dans cette grande aventure de cinéma ! .

Durée du film 52 min.

– Projection gratuite.

– Réservation conseillée au 05 62 97 49 49. .

+33 5 62 97 49 49

English :

The Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous invites you to a screening of Guillaume Collombet’s film Hors-piste .

A feeling of freedom and escape. When the skis float on the snow, when the ice axe gets stuck in the icefall or when the paraglider lifts us up… We think we’re alone to enjoy these moments! But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding and trying to survive? Far from prohibitions, the idea of the film is to understand how we can better practice our outdoor activities to reduce our impact? Open your eyes and discover these invisible species, understand them and take the useful information to apply them to your mountain activities. Let yourself be carried away by this great cinematic adventure! .

Running time: 52 min.

German :

Das Haus des Nationalparks der Pyrenäen in Arrens-Marsous bietet Ihnen die Vorführung des Films Hors-piste von Guillaume Collombet.

Gefühl der Freiheit, der Flucht. Wenn die Skier auf dem Schnee schweben, wenn der Eispickel im Eiswasserfall stecken bleibt oder wenn der Schirm des Gleitschirms uns hochhebt … Wir denken, dass wir allein sind, um diese Momente zu genießen! Aber wussten Sie, dass sich hier, in diesen Felsen, wo alles verlassen scheint, Tiere verstecken und versuchen zu überleben? Weit entfernt von Verboten ist die Idee des Films, zu verstehen, wie wir unsere Outdoor-Aktivitäten besser nutzen können, um unsere Auswirkungen zu verringern? Öffnen Sie Ihre Augen und entdecken Sie diese unsichtbaren Arten, verstehen Sie sie und nehmen Sie die nützlichen Informationen mit, um sie in Ihrer Bergpraxis anzuwenden. Lassen Sie sich auf dieses große Kinoabenteuer ein! .

Dauer des Films: 52 Min.

Italiano :

La Maison du Parc national des Pyrénées di Arrens-Marsous ospita la proiezione del film Hors-piste di Guillaume Collombet.

Una sensazione di libertà e di fuga. Quando gli sci galleggiano sulla neve, quando la piccozza si incastra nella cascata di ghiaccio o quando il parapendio ti solleva… Pensiamo di essere i soli a godere di questi momenti! Ma lo sapevate che qui, in queste rocce dove tutto sembra deserto, gli animali si nascondono e cercano di sopravvivere? Lontano dai divieti, l’idea del film è quella di capire come possiamo sfruttare meglio le nostre attività all’aperto per ridurre il nostro impatto? Aprite gli occhi e scoprite queste specie invisibili, comprendetele e prendete le informazioni utili per applicarle alle vostre attività in montagna. Lasciatevi trasportare in questa grande avventura cinematografica! .

Durata: 52 min.

Espanol :

La Maison du Parc national des Pyrénées de Arrens-Marsous acoge la proyección de la película de Guillaume Collombet Hors-piste .

Una sensación de libertad y evasión. Cuando los esquís flotan sobre la nieve, cuando el piolet se atasca en la cascada de hielo o cuando el parapente te eleva… Pensamos que estamos solos para disfrutar de estos momentos Pero ¿sabía que aquí, en estas rocas donde todo parece desierto, los animales se esconden e intentan sobrevivir? Lejos de prohibiciones, la idea de la película es comprender cómo podemos aprovechar mejor nuestras actividades al aire libre para reducir nuestro impacto.. Abra los ojos y descubra estas especies invisibles, compréndalas y llévese la información útil para aplicarla a sus actividades en la montaña. ¡Déjate llevar en esta gran aventura del cine! .

Duración: 52 min.

