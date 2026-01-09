Projection Hors-piste, sensible et sauvage ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Projection Hors-piste, sensible et sauvage

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

La Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous vous propose la projection du film Hors-piste de Guillaume Collombet.

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève … Nous pensons être seul pour profiter de ces instants ! Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent en tentent de survivre ? Bien loin des interdictions, l’idée du film est de comprendre comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ? Ouvrir les yeux et découvrir ces espèces invisibles, les comprendre et prendre les informations utiles pour les appliquer dans sa pratique de la montagne. Laissez-vous emporter dans cette grande aventure de cinéma ! .

Durée du film 52 min.

– Projection gratuite.

– Réservation conseillée au 05 62 97 49 49. .

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

The Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous invites you to a screening of Guillaume Collombet’s film Hors-piste .

A feeling of freedom and escape. When the skis float on the snow, when the ice axe gets stuck in the icefall or when the paraglider lifts us up… We think we’re alone to enjoy these moments! But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding and trying to survive? Far from prohibitions, the idea of the film is to understand how we can better practice our outdoor activities to reduce our impact? Open your eyes and discover these invisible species, understand them and take the useful information to apply them to your mountain activities. Let yourself be carried away by this great cinematic adventure! .

Running time: 52 min.

