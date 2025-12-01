[PROJECTION] Hors-Piste sensible et sauvage CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION] Hors-Piste sensible et sauvage

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 16:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève… Nous pensons être seul pour profiter de ces instants !

Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent en tentent de survivre ?

Bien loin des interdictions, l’idée du film est la suivante Comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ?

Réalisé par Guillaume Collombet

Durée 26 minutes

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

A feeling of freedom, of escape. When the skis float on the snow, when the ice axe digs into the icefall or when the paraglider lifts us off the ground… We think we’re alone to enjoy these moments!

But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding, trying to survive?

Far from prohibitions, the idea of the film is: How can we better practice our outdoor activities to reduce our impact?

Directed by Guillaume Collombet

Running time: 26 minutes

German :

Gefühl der Freiheit, der Flucht aus dem Alltag. Wenn die Skier über den Schnee schweben, der Eispickel im Eiswasserfall stecken bleibt oder der Schirm des Gleitschirms uns in die Höhe hebt… Wir glauben, dass wir allein sind, um diese Momente zu genießen!

Aber wussten Sie, dass sich hier, in diesen Felsen, wo alles verlassen scheint, Tiere verstecken und versuchen zu überleben?

Weit entfernt von Verboten ist die Idee des Films: Wie können wir unsere Outdoor-Aktivitäten besser praktizieren, um unsere Auswirkungen zu reduzieren?

Regie: Guillaume Collombet

Dauer: 26 Minuten

Italiano :

La sensazione di libertà e di fuga. Quando gli sci galleggiano sulla neve, quando la piccozza si incastra nella cascata di ghiaccio o quando il parapendio ci solleva da terra… Pensiamo di essere soli a goderci questi momenti!

Ma lo sapevate che qui, in queste rocce dove tutto sembra deserto, si nascondono degli animali che cercano di sopravvivere?

Lontano dai divieti, l’idea del film è: Come possiamo praticare le nostre attività all’aperto in modo più efficace per ridurre il nostro impatto?

Diretto da Guillaume Collombet

Durata: 26 minuti

Espanol :

La sensación de libertad y evasión. Cuando los esquís flotan sobre la nieve, cuando el piolet se atasca en la cascada de hielo o cuando el parapente nos eleva del suelo… ¡Creemos que estamos solos para disfrutar de estos momentos!

Pero ¿sabías que aquí, en estas rocas donde todo parece desierto, se esconden animales que intentan sobrevivir?

Lejos de prohibiciones, la idea de la película es: ¿Cómo podemos practicar nuestras actividades al aire libre de forma más eficaz para reducir nuestro impacto?

Dirigida por Guillaume Collombet

Duración: 26 minutos

