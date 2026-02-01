[Projection] Hors-Piste Sensible et Sauvage CAUTERETS Cauterets

[Projection] Hors-Piste Sensible et Sauvage

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

2026-02-13

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève… Nous pensons être seul pour profiter de ces instants !

Mais saviez-vous qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent en tentent de survivre ?

Bien loin des interdictions, l’idée du film est la suivante Comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ?

Réalisé par Guillaume Collombet.

Durée 52 minutes

Gratuit. sans réservation. .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

A feeling of freedom, of escape. When the skis float on the snow, when the ice axe digs into the icefall or when the paraglider lifts us off the ground… We think we’re alone to enjoy these moments!

But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding and trying to survive?

Far from prohibitions, the idea of the film is: How can we better practice our outdoor activities to reduce our impact?

Directed by Guillaume Collombet.

Running time: 52 minutes

