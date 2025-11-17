Projection Hors piste sensible et sauvage de Guillaume Collombet Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Projection Hors piste sensible et sauvage de Guillaume Collombet
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 20:30:00
2026-01-22
Dans les montagnes enneigées, les activités sportives comme le ski, l’escalade glaciaire ou le parapente se déroulent au milieu d’une faune discrète mais adaptée aux conditions extrêmes. Alors, comment pratiquer au mieux les activités de pleine nature en montagne pour limiter leur impact sur la survie des animaux ? C’est la question auquel tente de répondre ce documentaire.
Guillaume Collombet est photographe et réalisateur originaire des Alpes. À travers ces nombreux reportages, il partage sa quête de l’image de nature de façon indépendante.
Gratuit. Durée 1h30. En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura
Dans la limite des places disponibles. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
