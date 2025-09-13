Projection I Casa do Povo · Carte Blanche I Gabriela Carneiro da Cunha, Eryk Rocha, La Chute du Ciel La Maison des Métallos Paris

Projection I Casa do Povo · Carte Blanche I Gabriela Carneiro da Cunha, Eryk Rocha, La Chute du Ciel La Maison des Métallos Paris samedi 13 septembre 2025.

Les Yanomami, issu·es de l’Amazonie brésilienne, mènent une lutte acharnée pour préserver leur territoire et leur mode de vie ancestral face à la menace du « peuple de la marchandise ».

À travers le discours puissant de Davi Kopenawa, chaman et porte-parole de sa communauté, le film offre une immersion profonde dans leur cosmologie et se fait l’écho d’un appel urgent à la sauvegarde de la forêt et à la redéfinition de notre rapport à la nature.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025.

Inspiré de l’ouvrage éponyme de l’anthropologue français Bruce Albert et du chaman yanomami Davi Kopenawa, La Chute du Ciel nous plonge au cœur de la cosmologie de ce peuple.

Le samedi 13 septembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

À partir de 12 ans

Public jeunes et adultes.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

