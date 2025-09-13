Projection I Casa do Povo · Carte Blanche I Yael Bartana, Mir Zaynen Do! La Maison des Métallos Paris

Elle y réunit deux ensembles issus de deux peuples en diaspora : Ilú Obá De Min, groupe de femmes ancré dans la culture afro-brésilienne et le Candomblé, et le Coral Tradição, chœur chantant exclusivement en yiddish. Par le chant, le rituel et la mémoire, Yael Bartana explore la possibilité d’un imaginaire partagé entre diasporas, faisant résonner histoires effacées et puissances collectives.

À l’invitation de la Casa do Povo, Yael Bartana a créé en 2024 une œuvre vidéo tournée au TAIB, théâtre majeur de la scène de São Paulo, aujourd’hui fermé, situé dans le sous-sol de la Casa do Povo.

