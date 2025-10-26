Projection « Ida » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Projection du film « Ida » de Pawel Pawlikowski (2013 Pologne), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com
English :
Screening of « Ida » by Pawel Pawlikowski (2013 Poland), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation.
German :
Vorführung des Films « Ida » von Pawel Pawlikowski (2013 Polen) im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation (Kino und Versöhnung).
Italiano :
Proiezione del film « Ida » di Pawel Pawlikowski (2013 Polonia), nell’ambito della 15ª edizione del Festival Cinema e Riconciliazione.
Espanol :
Proyección de la película « Ida » de Pawel Pawlikowski (2013 Polonia), en el marco de la 15ª edición del Festival Cine y Reconciliación.
