Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Projection du film « Ida » de Pawel Pawlikowski (2013 Pologne), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Screening of « Ida » by Pawel Pawlikowski (2013 Poland), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation.

German :

Vorführung des Films « Ida » von Pawel Pawlikowski (2013 Polen) im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation (Kino und Versöhnung).

Italiano :

Proiezione del film « Ida » di Pawel Pawlikowski (2013 Polonia), nell’ambito della 15ª edizione del Festival Cinema e Riconciliazione.

Espanol :

Proyección de la película « Ida » de Pawel Pawlikowski (2013 Polonia), en el marco de la 15ª edición del Festival Cine y Reconciliación.

