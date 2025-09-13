Projection IGP et Biennales de la Pierre 2022 Festival Pierre et arts Salle Espalungue Arudy

Projection IGP et Biennales de la Pierre 2022 Festival Pierre et arts Salle Espalungue Arudy samedi 13 septembre 2025.

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Projection d’un film réalisé par Christelle Véron autour de l’IGP et Biennales de la Pierre de 2022, suivie d’un moment de convivialité. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net

