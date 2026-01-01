Projection Il a suffi d’une nuit

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Le cinéma Apollo vous une séance unique du film Il a suffi d’une nuit

Générique

France, Belgique | 2025 | 1h30

Réalisation

Emmanuelle Bidou

CINÉ-RENCONTRE séance unique Rencontre avec Emmanuelle Bidou, réalisatrice du film.

Synopsis 1989, j’avais 20 ans quand on m’a annoncé ma séropositivité. Avec Amel, Alice, Nicolas et Eder, mes sœurs et frères en Sida , nous racontons un bout de cette histoire commune. Une histoire de rage et de désir de vivre, un cri pour enfin sortir du silence. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Apollo cinema is offering a masquerade costume competition following the screening of Alice in Wonderland.

L’événement Projection Il a suffi d’une nuit Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme