Projection Il était une forêt Cinéma Sirius Le Havre

Cinéma Sirius 5 Rue du Guesclin Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux.

Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. « Il était une forêt » offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme (du plus petit au plus grand) connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel.

De Luc Jacquet (Oscar meilleur film documentaire 2006)

Intervenant Luc Jacquet

Animé par Natacha Triou (France Culture)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 15 ans Durée 1h18 + 45 min d’échanges

Sur réservation .

