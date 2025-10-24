[PROJECTION] Impact du changement climatique sur les activités de montagne CAUTERETS Cauterets

CAUTERETS

Début : 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-24

Les températures se réchauffent plus vite en région de montagne que sur la planète entière. Les professionnels et pratiquants des activités de montagne sont directement impactés par ces changements. La multiplication des écroulements, les périodes d’enneigement qui se réduisent, les glaciers qui disparaissent interdisent l’accès à certaines montagnes. Les professionnels de la montagne, guides, moniteurs de ski, gérants de remontées mécaniques, responsables de fédération sportive, glaciologues et géomorphologues sont interviewés et exposent comment ils subissent et s’adaptent à ces nouvelles conditions.

Documentaire réalisé par l’ENSA de Chamonix (École nationale de ski et d’alpinisme).

Durée 40 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Temperatures are warming faster in mountain regions than on the planet as a whole. Mountain professionals and enthusiasts are directly affected by these changes. An increase in the number of mountain collapses, shorter snow cover periods and disappearing glaciers mean that some mountains are no longer accessible. Mountain professionals such as guides, ski instructors, ski-lift operators, sports federation managers, glaciologists and geomorphologists are interviewed to explain how they are coping with and adapting to these new conditions.

Documentary produced by ENSA Chamonix (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme).

Running time: 40 minutes

Free admission No registration required

German :

In Bergregionen erwärmen sich die Temperaturen schneller als auf der ganzen Welt. Bergprofis und -sportler sind von diesen Veränderungen direkt betroffen. Die Zunahme von Bergstürzen, die kürzeren Schneeperioden und die schwindenden Gletscher machen den Zugang zu bestimmten Bergen unmöglich. In Interviews mit Bergprofis, Bergführern, Skilehrern, Skiliftbetreibern, Sportverbandsleitern, Glaziologen und Geomorphologen wird erläutert, wie sie unter den neuen Bedingungen leiden und sich an sie anpassen.

Dokumentarfilm der ENSA Chamonix (École nationale de ski et d’alpinisme).

Dauer: 40 Minuten

Freier Eintritt Ohne Anmeldung

Italiano :

Le temperature si stanno riscaldando più velocemente nelle regioni montane che nell’intero pianeta. I professionisti e gli appassionati della montagna sono direttamente interessati da questi cambiamenti. Un numero crescente di crolli di montagne, periodi di innevamento più brevi e la scomparsa dei ghiacciai fanno sì che alcune montagne non siano più accessibili. Professionisti della montagna, guide, maestri di sci, gestori di impianti di risalita, funzionari di federazioni sportive, glaciologi e geomorfologi sono intervistati per spiegare come stanno affrontando e adattando queste nuove condizioni.

Documentario prodotto da ENSA Chamonix (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme).

Durata: 40 minuti

Ingresso libero Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Las temperaturas se están calentando más deprisa en las regiones montañosas que en el conjunto del planeta. Los profesionales y aficionados a la montaña se ven directamente afectados por estos cambios. El creciente número de derrumbes, la reducción de la capa de nieve y la desaparición de los glaciares hacen que algunas montañas ya no sean accesibles. Profesionales de la montaña, guías, monitores de esquí, jefes de remontes, responsables de federaciones deportivas, glaciólogos y geomorfólogos son entrevistados para explicar cómo afrontan y se adaptan a estas nuevas condiciones.

Documental producido por ENSA Chamonix (Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo).

Duración: 40 minutos

Entrada gratuita No es necesario inscribirse

