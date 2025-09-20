Projection : INFERNO Minikino Bordeaux

Projection : INFERNO Samedi 20 septembre, 20h30 Minikino Gironde

Adhésion : 2 € – Participation libre

Début : 2025-09-20T20:30:00+ – 2025-09-20T22:15:00+

Fin : 2025-09-20T20:30:00+ – 2025-09-20T22:15:00+

INFERNO

Dario Argento

Italie / 1980 / couleur / 1h47 / VF

Avec Leigh McCloskey, Irene Miracle, Eleonora Giorgi, Daria Nicolodi, Sacha Pitoeff

Musique : Keith Emerson, Giuseppe Verdi

Effets spéciaux : Mario Bava.

PROJECTION 16 MM

Rose Elliot, jeune poétesse new-yorkaise, habite un immeuble à l’atmosphère étrange. Elle achète un livre ancien intitulé « Le Tre Madri » (Les Trois Mères), écrit par Emilio Varelli, architecte alchimiste tombé dans l’oubli. Le livre raconte la rencontre de Varelli avec les trois Mères des Enfers: Mater Suspiriorum (la Mère des Soupirs), Mater Lacrimarum (la Mère des Larmes) et Mater Tenebrarum (la Mère des Ténèbres). Il construit à chacune une maison : une à Fribourg, une à Rome et une à New York. Rose réalise qu’elle vit possiblement dans cette troisième demeure…

Création monstrueuse mêlant l’ésotérisme au Grand-Guignol, Inferno est le terrifiant exutoire des visions d’un cinéaste très tourmenté, et un sommet de composition maniériste. On peut trouver ça sublime ou grotesque. C’est évidemment les deux à la fois.

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Film d’épouvante hallucinatoire