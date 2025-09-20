Projection interactive sur l’Art Roman en Couserans Église de Vic d’Oust Oust

Projection interactive sur l’Art Roman en Couserans Samedi 20 septembre, 17h00 Église de Vic d’Oust Ariège

Participation au chapeau. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Art roman en Couserans

Il s’agit d’une présentation interactive en haute définition par Serge Martin

Cette présentation se divise en trois parties : les généralités de l’art roman, l’art roman en Couserans (partie principale), et l’art roman pyrénéen. L’époque romane (XIe – début XIIIe siècle) marque un apogée artistique dans nos Pyrénées, en particulier dans le Couserans.

Église de Vic d'Oust, 09140 Oust, Ariège, Occitanie
Notre-Dame-de-Vic, église romane du XIè siècle
Parking de l'autre côté de la route

Journées européennes du patrimoine 2025

© Fondation Vic en Couserans