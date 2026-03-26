Projection J’ai plein d’idées Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle

Projection J’ai plein d’idées

Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 17:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Des chercheurs et médiateurs ont accompagné des collégiens pour imaginer et s’engager autour d’une alimentation saine, solidaire et écologique. Ce projet a donné naissance au documentaire J’ai plein d’idées .

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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Researchers and mediators worked with schoolchildren to help them imagine and commit to healthy, supportive and ecological eating. The project resulted in the documentary J’ai plein d?idées .

L’événement Projection J’ai plein d’idées La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle