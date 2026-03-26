Projection J’ai plein d’idées Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Projection J’ai plein d’idées Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle jeudi 9 avril 2026.
Projection J’ai plein d’idées
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 17:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Des chercheurs et médiateurs ont accompagné des collégiens pour imaginer et s’engager autour d’une alimentation saine, solidaire et écologique. Ce projet a donné naissance au documentaire J’ai plein d’idées .
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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
Researchers and mediators worked with schoolchildren to help them imagine and commit to healthy, supportive and ecological eating. The project resulted in the documentary J’ai plein d?idées .
L’événement Projection J’ai plein d’idées La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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