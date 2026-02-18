Projection – J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 5 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Projection du film « J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd » de Laetita Carton, suivie d’une table-ronde.

Dans le cadre du festival Ré.Elles, cinéma documentaire et droits des femmes (Comptoir du doc)

“Ce film est adressé à mon ami Vincent, qui est mort il y a dix ans. Vincent était Sourd. Il m’avait initié à sa langue, à sa culture, à son monde. En partant à la rencontre de ses amis, je vais suivre le fil de sa vie, jusqu’à sa mort tragique. Une éducation oraliste imposée, le refus familial de sa différence, la découverte tardive de la langue des signes et du monde Sourd…

À travers la vie de Vincent, une histoire singulière, mais qui est aussi celle de milliers d’autres sourds, je remonte aux racines du mal-être des Sourds : « L’interdiction » de la langue de signes pendant plus d’un siècle, la difficulté à pouvoir grandir dans cette langue, encore aujourd’hui, et la souffrance qui en résulte, faite d’isolement, de déni et d’incompréhension. En parallèle, je lui raconte mon trajet au pays des Sourds depuis sa disparition.

Au fil du film, c’est toute la richesse de ce monde inconnu et fascinant que je veux faire partager au spectateur, celle d’un peuple que la Langue des Signes façonne, et qui agit, lutte pour défendre sa langue et sa culture, sa différence.”

Table ronde. La projection sera suivie d’une discussion avec Xavier Riondet, professeur des universités en Sciences de l’éducation et de la formation à l’Université Rennes 2 et président de l’association « Heloïse, itinéraires des pédagogues européens », ainsi que Yann Cantin, maître de conférences en Histoire sourde à l’Université Paris 8. La table-ronde sera traduite en Langue des Signes Française par Zoé Crescoli et Kim Attimon.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



