Projection “Je suis nous sommes” suivi d’échange Maison des Associations Bruyères

Projection “Je suis nous sommes” suivi d’échange

Maison des Associations 19b Rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

La médiathèque de Bruyères, en partenariat avec l ‘Adali, Image’Est et le Conseil départemental des Vosges, vous propose une projection du documentaire “Je suis nous sommes”

Diffusion du film documentaire Je suis, Nous sommes suivi d’un échange et témoignages avec les jeunes et professionnels du service MNA (mineurs non accompagnés) de l’Adali

Ce projet, centré sur le thème de l’intégration, propose une série de portraits à la façon de lucarnes ouvertes sur leurs parcours de vie, leurs défis et leurs aspirations.

Guidés par la réalisatrice Hélène Michel-Béchet au sein du service Abéona, ces jeunes ont pris part à toutes les étapes du processus écriture, réalisation, jeu d’acteur et même à la technique.

Ce film est l’expression directe de leurs voix, de leurs expériences et de leurs élans, un véritable travail collectif qui témoigne de leur engagement et créativité.

Durée du film 40 minTout public

Maison des Associations 19b Rue Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 13 51

English :

The Bruyères media library, in partnership with Adali, Image’Est and the Conseil départemental des Vosges, invites you to a screening of the documentary Je suis nous sommes?

Screening of the documentary film Je suis, Nous sommes , followed by a discussion with young people and professionals from Adali’s MNA (unaccompanied minors) service

This project, centered on the theme of integration, features a series of portraits that open up a window on their life paths, challenges and aspirations.

Guided by director Hélène Michel-Béchet from the Abéona department, these young people took part in every stage of the process: writing, directing, acting and even the technical aspects.

This film is a direct expression of their voices, experiences and impulses, a truly collective work that testifies to their commitment and creativity.

Running time: 40 min

German :

Die Mediathek von Bruyères bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Adali, Image’Est und dem Conseil départemental des Vosges eine Vorführung des Dokumentarfilms Je suis nous sommes an

Ausstrahlung des Dokumentarfilms Je suis, Nous sommes mit anschließendem Austausch und Erfahrungsberichten mit Jugendlichen und Fachleuten des Dienstes MNA (unbegleitete Minderjährige) von Adali

Dieses Projekt, das sich auf das Thema Integration konzentriert, bietet eine Reihe von Porträts, die wie Dachfenster auf ihre Lebenswege, ihre Herausforderungen und ihre Bestrebungen blicken.

Die Jugendlichen wurden von der Regisseurin Hélène Michel-Béchet in der Abteilung Abeona angeleitet und waren an allen Phasen des Prozesses beteiligt: Schreiben, Regie, Schauspiel und sogar Technik.

Der Film ist ein direkter Ausdruck ihrer Stimmen, Erfahrungen und Impulse, ein echtes Gemeinschaftswerk, das von ihrem Engagement und ihrer Kreativität zeugt.

Länge des Films: 40 min

Italiano :

La mediateca di Bruyères, in collaborazione con Adali, Image’Est e il Conseil départemental des Vosges, propone la proiezione del documentario Je suis nous sommes?

Proiezione del film documentario Je suis, Nous sommes , seguita da un dibattito e da testimonianze di giovani e professionisti del servizio MNA (minori non accompagnati) di Adali

Il progetto, incentrato sul tema dell’integrazione, propone una serie di ritratti che offrono uno sguardo sulla vita, le sfide e le aspirazioni di questi giovani.

Guidati dalla regista Hélène Michel-Béchet del dipartimento di Abéona, questi giovani hanno partecipato a tutte le fasi del processo: scrittura, regia, recitazione e persino gli aspetti tecnici.

Questo film è l’espressione diretta delle loro voci, delle loro esperienze e dei loro impulsi, un lavoro davvero collettivo che testimonia il loro impegno e la loro creatività.

Durata: 40 minuti

Espanol :

La mediateca de Bruyères, en colaboración con Adali, Image’Est y el Conseil départemental des Vosges, ofrece la proyección del documental Je suis nous sommes?

Proyección del documental Je suis, Nous sommes , seguida de un debate y testimonios con jóvenes y profesionales del servicio MNA (menores no acompañados) de Adali

Este proyecto, centrado en el tema de la integración, ofrece una serie de retratos que permiten echar un vistazo a la vida, los retos y las aspiraciones de estos jóvenes.

Guiados por la directora Hélène Michel-Béchet, del departamento de Abéona, estos jóvenes participaron en todas las etapas del proceso: escritura, dirección, interpretación e incluso los aspectos técnicos.

Esta película es una expresión directa de sus voces, experiencias e impulsos, una obra verdaderamente colectiva que da fe de su compromiso y creatividad.

Duración: 40 minutos

