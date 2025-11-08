Projection Je t’écris Espace des Augustins Montauban

Projection Je t'écris Espace des Augustins Montauban samedi 8 novembre 2025.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne



Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-08

Mois du doc 2025
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Screening I’m writing to you

Documentary Month 2025

German :

Doc-Monat 2025

Italiano :

Doc Mese 2025

Espanol : Proyección Te escribo

Mes del Documental 2025

L'événement Projection Je t'écris Montauban a été mis à jour le 2025-07-03