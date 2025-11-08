Projection Je t’écris Espace des Augustins Montauban
Projection Je t’écris Espace des Augustins Montauban samedi 8 novembre 2025.
Projection Je t’écris
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Mois du doc 2025
.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Screening I’m writing to you
Documentary Month 2025
German :
Doc-Monat 2025
Italiano :
Doc Mese 2025
Espanol : Proyección Te escribo
Mes del Documental 2025
L’événement Projection Je t’écris Montauban a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Grand Montauban