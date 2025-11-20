Projection-jeu : Seeds of Dignity Médiathèque Virginia Woolf Paris

Projection du film – Seeds of Dignity Durée : 30 min

Le blé est depuis longtemps vital au Moyen-Orient, mais la région dépend des importations, ce qui rend des millions de personnes vulnérables. Lorsque les silos à grains du Liban ont explosé en 2020, l’urgence de la souveraineté alimentaire est devenue évidente.

Cette projection a lieu dans le cadre du Festival Alimenterre 2025

SUIVIE DE :

Jeu pédagogique – Un hectare pour nourrir le monde Durée : 1h30

Les participant·es incarnent des familles paysannes du Sud et relèvent les défis de la souveraineté alimentaire, de l’agroécologie et de la résilience face aux aléas climatiques, économiques et sociaux. À travers un parcours type « jeu de l’oie », mêlant événements aléatoires et moments de coopération, les joueur·ses découvrent concrètement les difficultés de l’agriculture familiale et le rôle essentiel des ONG comme blueEnergy.

BlueEnergy accompagne depuis plus de 20 ans des communautés vulnérables pour améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie durable et aux moyens de subsistance. L’ONG soutient particulièrement les femmes et les familles rurales dans leur autonomie, leur sécurité alimentaire et leur résilience face aux changements climatiques. ,

Entrée libre

(Dans la limite des places disponibles)

Le jeudi 20 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr