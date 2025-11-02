PROJECTION JEUNE PUBLIC ET ATELIER CINÉMA Villefort

PROJECTION JEUNE PUBLIC ET ATELIER CINÉMA

33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort propose une projection jeune public du film Jules au pays d’Asha

Suivie d’un atelier cinéma La nouvelle dimension de Florac vous propose un atelier théâtre d’ombre et de lumière, où chaque enfant pourra se glisser devant la source lumineuse pour rejouer les scènes du film. Entre jeux d’ombres, lumières, et petites astuces de plateau, les participant(es) découvrent que le cinéma peut être une pratique joyeuse, inventive et accessible à tous.

A partir de 8 ans

6€/séance 4€/séance tarif réduit .

33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort offers a screening for young audiences of the film Jules au pays d’Asha

Followed by a film workshop: La nouvelle dimension de Florac offers a light and shadow theater workshop, where children can slip in front of the light source to re-enact scenes from the film.

Ages 8 and up

6/session 4/session concessions

German :

Das Foyer rural von Pourcharesses-Villefort bietet eine Vorführung des Films Jules au pays d’Asha für ein junges Publikum an

Anschließend ein Filmworkshop: Die neue Dimension in Florac bietet einen Workshop zum Thema Licht- und Schattentheater an, bei dem jedes Kind vor die Lichtquelle treten kann, um die Szenen aus dem Film nachzuspielen.

Ab 8 Jahren

6?/Sitzung 4?/Sitzung ermäßigter Tarif

Italiano :

Il Foyer rural de Pourcharesses-Villefort propone una proiezione per il pubblico giovane del film Jules au pays d’Asha

A seguire, un laboratorio cinematografico: La nouvelle dimension de Florac propone un laboratorio di teatro di luci e ombre, in cui i bambini possono scivolare davanti alla fonte luminosa per rievocare le scene del film.

Da 8 anni in su

6/sessione 4/sessione ridotto

Espanol :

El Foyer rural de Pourcharesses-Villefort ofrece al público infantil la proyección de la película Jules au pays d’Asha

Seguido de un taller de cine: La nouvelle dimension de Florac propone un taller de teatro de luces y sombras, en el que los niños pueden deslizarse delante de la fuente de luz para recrear escenas de la película.

A partir de 8 años

6/sesión 4/sesión con descuento

