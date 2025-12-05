Projection Joël Geffray et Rémi Lepinay « La vie sauvage à deux pas de chez nous »

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

Projection Joël Geffray et Rémi Lepinay « La vie sauvage à deux pas de chez nous »

Découvrez la nature comme vous ne l’avez jamais vue grâce à Rémi Lepinay et Joël Geffray. Ces photographes naturalistes vous invitent à une projection de leurs courts métrages, révélant l’intimité des animaux observés en Sarthe et ailleurs.

Sur réservation. Dès 8 ans. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Screening of Joël Geffray and Rémi Lepinay’s « La vie sauvage à deux pas de chez nous »

German :

Filmvorführung Joël Geffray und Rémi Lepinay « La vie sauvage à deux pas de chez nous » (Das wilde Leben vor der Haustür)

Italiano :

Proiezione del film « La vie sauvage à deux pas de chez nous » di Joël Geffray e Rémi Lepinay

Espanol :

Proyección de « La vie sauvage à deux pas de chez nous » (« La vida salvaje a la vuelta de la esquina »), de Joël Geffray y Rémi Lepinay

