Projection Joël Geffray et Rémi Lepinay « La vie sauvage à deux pas de chez nous » Carnuta Jupilles vendredi 5 décembre 2025.
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Découvrez la nature comme vous ne l’avez jamais vue grâce à Rémi Lepinay et Joël Geffray. Ces photographes naturalistes vous invitent à une projection de leurs courts métrages, révélant l’intimité des animaux observés en Sarthe et ailleurs.
Sur réservation. Dès 8 ans. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Screening of Joël Geffray and Rémi Lepinay’s « La vie sauvage à deux pas de chez nous »
German :
Filmvorführung Joël Geffray und Rémi Lepinay « La vie sauvage à deux pas de chez nous » (Das wilde Leben vor der Haustür)
Italiano :
Proiezione del film « La vie sauvage à deux pas de chez nous » di Joël Geffray e Rémi Lepinay
Espanol :
Proyección de « La vie sauvage à deux pas de chez nous » (« La vida salvaje a la vuelta de la esquina »), de Joël Geffray y Rémi Lepinay
