Dimanche 2025-06-15 20:00:00

2025-06-15 22:30:00

2025-06-15

Le concert mythique de Johnny en 2000 au pied de la Tour Eiffel revient au cinéma, remasterisé, pour célébrer les 25 ans de cet événement légendaire.

Synopsis : Le 10 juin 2000, Johnny Hallyday célèbre ses 40 ans de carrière à l’occasion d’un concert qui réunit 600 000 personnes sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Le Taulier vient de sortir l’album Sang pour Sang . Sa carrière est à son apogée. Ses récents succès Vivre pour le meilleur, Sang pour sang et Allumer le feu ont conquis une nouvelle génération de Français qui se pressent pour l’acclamer. 25 ans après, le film de ce concert historique s’offre une nouvelle jeunesse avec un son et une image remasterisés. Il sera diffusé exclusivement au cinéma le dimanche 15 juin, jour anniversaire de la naissance du chanteur. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Johnny’s legendary 2000 concert at the foot of the Eiffel Tower returns to the cinema, remastered, to celebrate the 25th anniversary of this legendary event.

German :

Johnnys legendäres Konzert im Jahr 2000 am Fuße des Eiffelturms kommt neu gemastert zurück ins Kino, um das 25-jährige Jubiläum dieses legendären Ereignisses zu feiern.

Italiano :

Il leggendario concerto di Johnny ai piedi della Torre Eiffel nel 2000 torna al cinema, rimasterizzato, per celebrare il 25° anniversario di questo evento leggendario.

Espanol :

El legendario concierto de Johnny a los pies de la Torre Eiffel en 2000 vuelve al cine, remasterizado, para celebrar el 25 aniversario de este acontecimiento mítico.

