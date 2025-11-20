Projection « J’suis pas malheureuse » en présence de la réalisatrice Laïs Decaster bibliotheque Jacqueline de romilly Paris

Projection « J’suis pas malheureuse » en présence de la réalisatrice Laïs Decaster bibliotheque Jacqueline de romilly Paris jeudi 20 novembre 2025.

Projection et discussion dans le cadre du mois du film documentaire.

“Depuis ma sortie du lycée il y a cinq ans, je filme au quotidien mon petit groupe de copines. Devant ma caméra, les filles racontent spontanément leurs amours, la vie sexuelle, mais aussi la famille, les études et l’entrée pas à pas dans le monde des adultes. Avec sa part d’inconnu et d’incertitude. Ce film évoque ma jeunesse à Argenteuil. Et comment nous grandissons ensemble, toujours soudées.”

Public adulte, à partir de 16 ans.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

bibliotheque Jacqueline de romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris

https://imagesenbibliotheques.fr/#mdd +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr