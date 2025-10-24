Projection Jurassic park Rebirth Beynat

Projection Jurassic park Rebirth

Projection Jurassic park Rebirth Beynat vendredi 24 octobre 2025.

Projection Jurassic park Rebirth

Beynat Corrèze

Tarif : – – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

Projection du dernier opus de la célèbre saga Jurassic Park, pour toute la famille !
Proposé par Cinéplus Limousin, avec le soutien de la municipalité   .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82 

English : Projection Jurassic park Rebirth

German : Projection Jurassic park Rebirth

Italiano :

Espanol : Projection Jurassic park Rebirth

L’événement Projection Jurassic park Rebirth Beynat a été mis à jour le 2025-10-01 par Corrèze Tourisme