Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Meymac

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture

Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’oeuvre de Vassily Kandinsky, pionnier de l’abstraction. Avec ARTE

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

