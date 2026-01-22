Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Meymac
Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Meymac samedi 7 février 2026.
Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-07
Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture
Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’oeuvre de Vassily Kandinsky, pionnier de l’abstraction. Avec ARTE
Gratuit .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture
L’événement Projection Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Meymac a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze