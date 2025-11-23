Projection Kina & Yuk: renards de la banquise Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Projection Kina & Yuk: renards de la banquise

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer

Kina et Yuk, deux renards polaires prêts à fonder une famille, vivent sur la banquise, mais la température trop douce perturbe la nature et les sépare. Ils vont braver tous les dangers pour se retrouver avant la naissance de leurs petits.

Tout public à partir de 6 ans Sur réservation au 02 33 91 96 92 ou par mail mediatheque@ville-brehal.fr .

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 92 mediatheque@ville-brehal.fr

