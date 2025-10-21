Projection : Kokon Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Projection : Kokon Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris mardi 21 octobre 2025.

Kokon de Leonie Krippendorff

(1h34, 2020)

À Berlin, lors de l’été 2018, Nora, 14 ans, passe le temps avec sa grande sœur Jule et la meilleure amie de celle-ci, Aylin. Elle a aussi ses premières menstruations et fume du cannabis pour la première fois. Elle fait aussi la rencontre de Romy et tombe amoureuse d’elle.

Séance introduite par le court métrage étudiant Touche pipi de Philippe Chatard.

Projection du film Kokon de Leonie Krippendorff.

Le mardi 21 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Cinéma du campusParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr