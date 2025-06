Projection Kubo et l’armure magique – Médiathèque de Pontmain Pontmain 20 juin 2025 17:00

Mayenne

Projection Kubo et l’armure magique Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 18:45:00

Date(s) :

2025-06-20

Projection Kubo et l’armure magique

Dans le cadre de l’année du Japon dans les médiathèques de Pontmain et de Landivy, découvrez un film d’animation qui rend hommage à la culture japonaise Kubo et l’armure magique.

Suivez Kubo à travers le Japon, de son village traditionnel jusque dans sa quête épique pour percer le mystère de la chute du plus grand samouraï que le monde ait jamais connu.

Gratuit

à partir de 8 ans

1h45

réservation conseillée .

Médiathèque de Pontmain 4 rue Sainte Anne

Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

English :

Screening: Kubo and the Magic Armor

German :

Vorführung: Kubo und die magische Rüstung

Italiano :

Proiezione: Kubo e l’armatura magica

Espanol :

Proyección: Kubo y la armadura mágica

L’événement Projection Kubo et l’armure magique Pontmain a été mis à jour le 2025-06-10 par Bocage Mayennais Tourisme