Projection La bataille de la Vaux-Marie

Les Hauts-de-Chée Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Projection gratuite du film docu-fiction La bataille de la Vaux-Marie à la salle Mangeot à Saint-Mihiel, suivie d’un temps d’échange avec le producteur Clément Menusier et le réalisateur Dominique di Ceglie.Tout public

Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est

English :

Free screening of the docu-fiction film La bataille de la Vaux-Marie at the Salle Mangeot in Saint-Mihiel, followed by a discussion with producer Clément Menusier and director Dominique di Ceglie.

