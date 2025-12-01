Projection La bataille de la Vaux-Marie Les Hauts-de-Chée
Projection La bataille de la Vaux-Marie Les Hauts-de-Chée dimanche 18 janvier 2026.
Projection La bataille de la Vaux-Marie
Les Hauts-de-Chée Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 18:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Projection gratuite du film docu-fiction La bataille de la Vaux-Marie à la salle Mangeot à Saint-Mihiel, suivie d’un temps d’échange avec le producteur Clément Menusier et le réalisateur Dominique di Ceglie.Tout public
0 .
Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est
English :
Free screening of the docu-fiction film La bataille de la Vaux-Marie at the Salle Mangeot in Saint-Mihiel, followed by a discussion with producer Clément Menusier and director Dominique di Ceglie.
L’événement Projection La bataille de la Vaux-Marie Les Hauts-de-Chée a été mis à jour le 2025-12-01 par OT COEUR DE LORRAINE