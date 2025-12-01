Projection La bataille de la Vaux-Marie Salle Mangeot Saint-Mihiel

Projection La bataille de la Vaux-Marie

Projection gratuite du film docu-fiction La bataille de la Vaux-Marie à la salle Mangeot à Saint-Mihiel, suivie d’un temps d’échange avec le producteur Clément Menusier et le réalisateur Dominique di Ceglie.Adultes

Salle Mangeot 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47

English :

Free screening of the docu-fiction film La bataille de la Vaux-Marie at the Salle Mangeot in Saint-Mihiel, followed by a discussion with producer Clément Menusier and director Dominique di Ceglie.

German :

Kostenlose Vorführung des Doku-Fiktionsfilms La bataille de la Vaux-Marie im Salle Mangeot in Saint-Mihiel, gefolgt von einer Gesprächsrunde mit dem Produzenten Clément Menusier und dem Regisseur Dominique di Ceglie.

Italiano :

Proiezione gratuita del film-documentario La bataille de la Vaux-Marie presso la Salle Mangeot di Saint-Mihiel, seguita da un dibattito con il produttore Clément Menusier e il regista Dominique di Ceglie.

Espanol :

Proyección gratuita de la película de docu-ficción La bataille de la Vaux-Marie en la Salle Mangeot de Saint-Mihiel, seguida de un coloquio con el productor Clément Menusier y el director Dominique di Ceglie.

