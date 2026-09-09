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Projection « La bibliothèque Orientale de Beyrouth », Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Projection « La bibliothèque Orientale de Beyrouth », Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Projection « La bibliothèque Orientale de Beyrouth » Vendredi 18 septembre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 », il vous est proposé de découvrir un documentaire sur la Bibliothèque Orientale de Beyrouth.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

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