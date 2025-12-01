[PROJECTION] La discrète du piémont, la genette CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION] La discrète du piémont, la genette

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 16:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Cet épisode met à l’honneur un mammifère peu connu de nos campagnes. Dans ce long-métrage, des images sur le vif, en immersion dans le milieu naturel ont été capturées. On y retrouve aussi de magnifiques séquences rendant compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos montagnes.

Réalisation Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. This episode focuses on a little-known rural mammal. In this feature-length film, we capture live footage, immersed in the natural environment. There are also some magnificent sequences that capture the mysterious, intimate atmosphere of our mountains.

Directed by: Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

Free admission No registration required

German :

Dieser Dokumentarfilm ist Teil der Trilogie Pyrénées secrètes (Geheime Pyrenäen). In dieser Episode wird ein Säugetier geehrt, das in unseren ländlichen Gebieten kaum bekannt ist. In diesem Spielfilm wurden Bilder aus dem Leben gegriffen und in die natürliche Umgebung eingetaucht. Es gibt auch wunderschöne Sequenzen, die die geheimnisvolle und intime Atmosphäre unserer Berge wiedergeben.

Regie: Alwa Deluze, Produktionsfirma Bellota

Dauer: 43 Minuten

Freier Eintritt Ohne Anmeldung

Italiano :

Questo documentario fa parte della trilogia Pirenei segreti . Questo episodio si concentra su un mammifero poco conosciuto delle nostre campagne. In questo lungometraggio sono state effettuate riprese dal vivo, immerse nell’ambiente naturale. Ci sono anche alcune magnifiche sequenze che catturano l’atmosfera misteriosa e intima delle nostre montagne.

Regia: Alwa Deluze, casa di produzione Bellota

Durata: 43 minuti

Ingresso libero Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Este documental forma parte de la trilogía Pirineos secretos . Este episodio se centra en un mamífero poco conocido de nuestros paisajes. En este largometraje se han captado secuencias en directo, inmersas en el medio natural. También hay algunas secuencias magníficas que captan la atmósfera misteriosa e íntima de nuestras montañas.

Dirección: Alwa Deluze, productora Bellota

Duración: 43 minutos

Entrada gratuita No es necesario inscribirse

L’événement [PROJECTION] La discrète du piémont, la genette Cauterets a été mis à jour le 2025-11-13 par Parc National des Pyrénées|CDT65