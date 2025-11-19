Projection La disparition des Lucioles RISCLE Riscle

Projection La disparition des Lucioles

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19 21:30:00

2025-11-19

La disparition des lucioles propose une immersion dans les paysages des espaces ruraux à travers les œuvres dessinées de grands auteurs du neuvième art.

Un film de Vincent Marie

Production Kanari Films | France Télévisions

52 min | France | 2024

En arpentant les routes d’une France rurale en mutation, des artistes, illustrateurs de Bande-Dessinée, à travers tout un univers de formes, interrogent les transformations profondes qui y sont actuellement à l’œuvre.

De la Maurienne à la forêt des Vosges, en passant par les Pays de la Loire, la Normandie et l’Ardèche, ce documentaire trace d’un point à un autre une nouvelle cartographie des campagnes françaises.

Cette rencontre a lieu dans le cadre du Mois du Film Documentaire, avec le soutien de Occitanie Livre et Lecture et la Médiathèque Départementale du Gers.

Entrée libre. Inscription appréciée !

English :

La disparition des lucioles (The disappearance of the fireflies) immerses us in the landscapes of rural areas through the drawings of great authors of the ninth art.

A film by Vincent Marie

Produced by Kanari Films | France Télévisions

52 min | France | 2024

Travelling the roads of a changing rural France, comic strip artists and illustrators use a whole universe of forms to question the profound transformations currently at work.

From the Maurienne to the Vosges forest, via the Pays de la Loire, Normandy and the Ardèche, this documentary traces a new cartography of the French countryside from one point to another.

This event takes place as part of the Month of Documentary Film, with the support of Occitanie Livre et Lecture and the Médiathèque Départementale du Gers.

Free admission. Registration appreciated!

German :

Das Verschwinden der Glühwürmchen bietet einen Einblick in die Landschaften der ländlichen Räume anhand der gezeichneten Werke großer Autoren der neunten Kunst.

Ein Film von Vincent Marie

Produktion Kanari Films | France Télévisions

52 min | Frankreich | 2024

Auf einer Reise durch das ländliche Frankreich im Wandel hinterfragen Künstler und Comic-Illustratoren mit Hilfe einer ganzen Welt von Formen die tiefgreifenden Veränderungen, die sich dort derzeit vollziehen.

Von der Maurienne über die Loire-Region, die Normandie und die Ardèche bis hin zu den Vogesen zeichnet dieser Dokumentarfilm eine neue Kartografie der ländlichen Gebiete Frankreichs.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms mit der Unterstützung von Occitanie Livre et Lecture und der Médiathèque Départementale du Gers statt.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht!

Italiano :

La scomparsa delle lucciole offre un’immersione nei paesaggi delle aree rurali attraverso i disegni di grandi autori della nona arte.

Un film di Vincent Marie

Prodotto da Kanari Films | France Télévisions

52 min | Francia | 2024

Percorrendo le strade di una Francia rurale in trasformazione, artisti e disegnatori di fumetti utilizzano un intero universo di forme per esplorare le profonde trasformazioni in corso.

Dalla Maurienne alla foresta dei Vosgi, passando per i Pays de la Loire, la Normandia e l’Ardèche, questo documentario traccia una nuova cartografia della campagna francese da un punto all’altro.

Questo evento si svolge nell’ambito del Mese del Cinema Documentario, con il sostegno di Occitanie Livre et Lecture e della Médiathèque Départementale du Gers.

Ingresso libero. È gradita la registrazione!

Espanol :

La desaparición de las luciérnagas ofrece una inmersión en los paisajes de las zonas rurales a través de los dibujos de grandes autores del noveno arte.

Una película de Vincent Marie

Producida por Kanari Films | France Télévisions

52 min | Francia | 2024

Recorriendo los caminos de una Francia rural en plena mutación, artistas y dibujantes de cómics utilizan todo un universo de formas para explorar las profundas transformaciones en curso.

De la Maurienne al bosque de los Vosgos, pasando por los Países del Loira, Normandía y la Ardèche, este documental traza de punta a punta una nueva cartografía del campo francés.

Este acto se celebra en el marco del Mes del Cine Documental, con el apoyo de Occitanie Livre et Lecture y la Médiathèque Départementale du Gers.

Entrada gratuita. Se ruega inscripción previa

