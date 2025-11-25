Projection la disparition des lucioles

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Un voyage dessiné au cœur des campagnes françaises en mutation. Projection suivie d’une rencontre avec le producteur Laurent Ségal.

Le documentaire La disparition des lucioles explore les campagnes françaises à travers le dessin et le regard d’auteurs de BD. Une traversée poétique des territoires en mutation, suivie d’une rencontre avec Laurent Ségal, producteur et coréalisateur. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

A journey through the changing French countryside. Screening followed by a meeting with producer Laurent Ségal.

German :

Eine gezeichnete Reise in das Herz der sich verändernden französischen Landschaften. Nach der Vorführung findet ein Treffen mit dem Produzenten Laurent Ségal statt.

Italiano :

Un viaggio attraverso i cambiamenti della campagna francese. Proiezione seguita da un incontro con il produttore Laurent Ségal.

Espanol :

Un viaje a través de la cambiante campiña francesa. Proyección seguida de un encuentro con el productor Laurent Ségal.

L’événement Projection la disparition des lucioles Uffholtz a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay