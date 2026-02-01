Projection La fabrique des monstres

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Place au ciné-vacances de février !

Synopsis Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus.

P’tit Cousu, sa toute première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres. Jusqu’au jour où un cirque débarque en ville…

À la recherche d’une nouvelle attraction, son propriétaire Fulbert Montremonstre tente par tous les moyens d’accéder à cette fabrique de monstres.

P’tit Cousu pourrait bien être la star de son futur spectacle…Enfants

6 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make way for the February ciné-vacances!

Synopsis: In the old castle of Grottegroin, a mad scientist is constantly making up, patching up and inventing wacky monsters.

P’tit Cousu, his very first creation, forgotten over time, serves as a guide to the new monsters. Until the day a circus comes to town?

Looking for a new attraction, its owner Fulbert Montremonstre tries everything to gain access to this monster factory.

P’tit Cousu could well be the star of his future show?

L’événement Projection La fabrique des monstres Cattenom a été mis à jour le 2026-02-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS