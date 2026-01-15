Projection La forêt, c’est la classe ! Charleville-Mézières

Projection La forêt, c’est la classe !

Les Mirettes de Josette vous invitent à découvrir le cinéma documentaire à travers des projections qui questionnent, débattent et abordent des sujets de société. Films sélectionnés avec soin par l’équipe du café-librairie Chez Josette et les programmateurs de La Pellicule Ensorcelée.Début de la séance à 20h, la projection sera suivie d’une discussion/débat.Entrée libre.

Chez Josette 3-5, rue de l’Arquebuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 48 07

Les Mirettes de Josette invites you to discover documentary cinema through screenings that question, debate and tackle social issues. Films carefully selected by the team at café-librairie Chez Josette and the programmers at La Pellicule Ensorcelée. 8pm screening followed by discussion/debate. Free admission.

