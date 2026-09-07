Projection : La guerre des feux, Atelier des Découvertes, Port-Vendres

Informations pratiques

Projection : La guerre des feux 19 et 20 septembre Atelier des Découvertes Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez un court métrage documentaire de 22 minutes, produit par Kalimago Films et Docatimages en 2025, consacré à la tradition des feux de la Saint-Vincent à Collioure. Jusqu’aux années 1960, les enfants de la ville et du faubourg rivalisent d’ingéniosité pour ériger la plus spectaculaire pyramide de tonneaux avant de l’embraser. Qui remportera le plus beau feu ?

À travers des témoignages et de précieuses images d’archives, ce film retrace cette tradition populaire et met en lumière les profondes mutations qu’a connues Collioure, entre le village de pêcheurs d’autrefois et le développement du tourisme.

Tout au long du week-end, prolongez la découverte en échangeant avec les photographes et le réalisateur du film.

Atelier des Découvertes Site de Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 40 http://www.cd66.fr Le site de Paulilles est considéré comme un des plus beau joyaux de la côte catalane. Ce lieu paisible invite à se détendre, se ressourcer, se promener entre la mer et les vignes. Transport en commun. Parking gratuit. Stationnement PMR. Sentier du littoral.

Découvrez un court métrage documentaire de 22 minutes, produit par Kalimago Films et Docatimages en 2025, consacré à la tradition des feux de la Saint-Vincent à Collioure. Jusqu’aux années 1960, les …

©Collioure par l’image