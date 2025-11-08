Projection « La ligne de démarcation, une France coupée en deux »

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ce film lève le voile sur la collaboration comme celui des actes les plus courageux et les plus nobles. Aux images d’archives et de tournage sur les lieux autrefois traversés par la ligne se mêlent des interviews avec les témoins de cette époque.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

This film lifts the veil on collaboration as well as the most courageous and noble acts. Archival footage and film footage of places once crossed by the line are combined with interviews with the people who lived through this era.

German :

Dieser Film lüftet den Schleier der Kollaboration als den der mutigsten und edelsten Taten. Neben Archivaufnahmen und Dreharbeiten an Orten, die einst von der Bahnlinie überquert wurden, gibt es Interviews mit den Zeugen dieser Epoche.

Italiano :

Questo film solleva il velo sulla collaborazione come uno degli atti più coraggiosi e nobili. Accanto a filmati d’archivio e riprese dei luoghi dove un tempo passava la linea, ci sono interviste con le persone che hanno vissuto quest’epoca.

Espanol :

Esta película levanta el velo sobre la colaboración como la de los actos más valerosos y nobles. Junto a imágenes de archivo y filmaciones de los lugares por donde una vez discurrió la línea, aparecen entrevistas con las personas que vivieron esa época.

