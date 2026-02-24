Projection La maison des femmes de Mélissa Godet Cinéma Le Pestel Die
Projection La maison des femmes de Mélissa Godet
Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme
Début : 2026-03-08 20:00:00
2026-03-08
À la maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.
Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19
English :
At the Maison des Femmes, between care, listening and solidarity, a team fights every day to help women victims of violence to rebuild their lives.
