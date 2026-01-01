Projection: La Marseillaise des ivrognes Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes Paris

Une équipe

de tournage parcourt les routes et les villes d’Espagne sur les traces du

voyage clandestin entrepris par un groupe de

jeunes ethnomusicologues italiens qui, au cours de l’été 1961, a

collecté des chants populaires de résistance au franquisme et une mémoire

orale. Leur publication est censurée par le régime franquiste, qui

l’appelle « La Marseillaise des ivrognes ». En 2024 une équipe reprend ce périple pour exhumer ce travail important et rappeler l’immense résistance d’un peuple.

La Marseillaise des ivrognes affiche ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

Un documentaire écrit par Pablo Gil RITUERTO & Alba LOMBARDÍA et réalisé par Pablo Gil RITUERTO

96 min 2024

Recueillir la contestation populaire au travers de ses chansons dans l’Espagne franquiste.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes 2/4 rue des lilas 75019 Paris

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744



