Projection: La Marseillaise des ivrognes Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes Paris
Projection: La Marseillaise des ivrognes Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes Paris jeudi 22 janvier 2026.
Une équipe
de tournage parcourt les routes et les villes d’Espagne sur les traces du
voyage clandestin entrepris par un groupe de
jeunes ethnomusicologues italiens qui, au cours de l’été 1961, a
collecté des chants populaires de résistance au franquisme et une mémoire
orale. Leur publication est censurée par le régime franquiste, qui
l’appelle « La Marseillaise des ivrognes ». En 2024 une équipe reprend ce périple pour exhumer ce travail important et rappeler l’immense résistance d’un peuple.
Un documentaire écrit par Pablo Gil RITUERTO & Alba LOMBARDÍA et réalisé par Pablo Gil RITUERTO
96 min 2024
Recueillir la contestation populaire au travers de ses chansons dans l’Espagne franquiste.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-22T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T22:00:00+02:00
Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes 2/4 rue des lilas 75019 Paris
http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744
Afficher la carte du lieu Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes et trouvez le meilleur itinéraire