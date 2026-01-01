Projection: La Muse aux Fleurs Spézet
Projection: La Muse aux Fleurs Spézet samedi 24 janvier 2026.
Projection: La Muse aux Fleurs
Pub An Sibin Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Le Pub An Sibin à Spézet vous propose une projection de La Muse aux Fleurs le samedi 24 janvier à 20h00.
Gratuit .
Pub An Sibin Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 55 47 37 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection: La Muse aux Fleurs Spézet a été mis à jour le 2026-01-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou