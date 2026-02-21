Projection La musique sourde Bibliothèques de Nancy Médiathèque Manufacture Nancy

Projection La musique sourde

Bibliothèques de Nancy Médiathèque Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 14:22:00

2026-03-21

Trois enfants sourds donnent le La à un orchestre unique Alexandre, Léandre et Evan sont nés sourds profonds et peuvent, grâce à un implant cochléaire, “entendre”. Frédéric, le père d’Alexandre, musicien, a souhaité créer cet orchestre inédit au sein du Conservatoire de Marseille afin que son fils et d’autres enfants sourds puissent accéder à la musique. Ainsi, avec des enfants entendants, des jeunes s’exprimant en langue des signes et des musiciens professionnels, naît l’Orchestre des Colibris. Avec l’aide de Malvina, pianiste demi-sourde et pédagogue lumineuse, les musiciens s’accordent et cheminent ensemble vers la musique sourde.

La musique sourde Documentaires société (2024) 52min 15s Français

À l’occasion de la présentation du spectacle Les Mots qu’on ne me dit pas, une projection du documentaire de Daniela Lanzuisi La musique sourde est proposée à la Médiathèque Manufacture.

Dès 10 ans.

Jauge limitée. Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Tout public

Bibliothèques de Nancy Médiathèque Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Three deaf children set the tone for a unique orchestra: Alexandre, Léandre and Evan were born profoundly deaf and, thanks to a cochlear implant, can ?hear? Frédéric, Alexandre?s father and a musician, wanted to create this unique orchestra at the Marseille Conservatoire, so that his son and other deaf children could have access to music. The Orchestre des Colibris was thus born, with the help of hearing children, young sign language speakers and professional musicians. With the help of Malvina, a pianist who is half-deaf and a gifted teacher, the musicians work together to develop deaf music.

La musique sourde Documentaires société (2024) 52min 15s French

To coincide with the presentation of the show Les Mots qu’on ne me dit pas, a screening of Daniela Lanzuisi’s documentary La musique sourde will be held at the Médiathèque Manufacture.

Ages 10 and up.

Limited capacity. Book online, by phone or e-mail.

