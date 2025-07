Projection la nouvelle aventure mobile Muttersholtz

Projection la nouvelle aventure mobile Muttersholtz mardi 9 septembre 2025.

Projection la nouvelle aventure mobile

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-09

Parcours de 3000 km en véhicule intermédiaire à la rencontre des pionnier(e)s de cette mobilité plus durable et made in France . En présence du réalisateur Jérome Zindy

C’est un parcours de 3000 km en véhicule intermédiaire à la rencontre des pionnier(e)s de cette mobilité plus durable et made in France . Entre le vélo et la voiture, une foule d’alternatives existent en milieu rural.

En présence du réalisateur Jérome Zindy.

Tout public. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

English :

A 3,000 km journey in an intermediate vehicle to meet the pioneers of this more sustainable form of mobility « made in France ». In the presence of director Jérome Zindy

German :

3000 km lange Fahrt mit einem Mittelklassewagen, um die Pioniere dieser nachhaltigeren Mobilität « made in France » zu treffen. In Anwesenheit des Regisseurs Jérome Zindy

Italiano :

Un viaggio di 3.000 km in un veicolo intermedio per incontrare i pionieri di questa forma di mobilità più sostenibile « made in France ». Alla presenza del direttore Jérome Zindy

Espanol :

Un viaje de 3.000 km en un vehículo intermedio para conocer a los pioneros de esta forma de movilidad más sostenible « made in France ». En presencia del director Jérome Zindy

L’événement Projection la nouvelle aventure mobile Muttersholtz a été mis à jour le 2025-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme