Projection La nuit des 9 errants

Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Projection précédée d’une mini-conférence sur l’exode.

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Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 25 56 83 alexandra.vatoux@gmail.com

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English :

Screening preceded by a mini-conference on the exodus.

L’événement Projection La nuit des 9 errants Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région