Projection La nuit des 9 errants Bessay-sur-Allier
Projection La nuit des 9 errants Bessay-sur-Allier vendredi 20 mars 2026.
Projection La nuit des 9 errants
Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Projection précédée d’une mini-conférence sur l’exode.
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Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 25 56 83 alexandra.vatoux@gmail.com
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English :
Screening preceded by a mini-conference on the exodus.
L’événement Projection La nuit des 9 errants Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région