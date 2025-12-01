Projection La nuit des 9 errants Campus universitaire Moulins
Projection La nuit des 9 errants Campus universitaire Moulins vendredi 12 décembre 2025.
Projection La nuit des 9 errants
Campus universitaire 28 rue des Geais Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Venez assister à la première de ce film policier tourné dans le bourbonnais.
.
Campus universitaire 28 rue des Geais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 25 56 83 jean.albertucci@sfr.fr
English :
Come and see the premiere of this crime film shot in the Bourbonnais region.
L’événement Projection La nuit des 9 errants Moulins a été mis à jour le 2025-12-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région