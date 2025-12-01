Projection La nuit des 9 errants Campus universitaire Moulins

Projection La nuit des 9 errants

Campus universitaire 28 rue des Geais Moulins Allier

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Venez assister à la première de ce film policier tourné dans le bourbonnais.

Campus universitaire 28 rue des Geais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 25 56 83 jean.albertucci@sfr.fr

English :

Come and see the premiere of this crime film shot in the Bourbonnais region.

