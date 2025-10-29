Projection la prophétie des grenouilles Uffholtz

Projection la prophétie des grenouilles

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

Un film d’animation drôle, émouvant et plein de sagesse, qui revisite le mythe de l’arche de Noé avec tendresse, suivi d’un goûter et d’un atelier de modelage et d’animation d’animaux.

Un film drôle, émouvant et plein de sagesse, qui revisite le mythe de l’arche de Noé avec tendresse. Quand une pluie interminable s’abat sur la Terre, une famille et des animaux de la ferme doivent cohabiter sur une arche improvisée. Entre humour, entraide et tensions, cette aventure parle de solidarité, de tolérance et de respect de la nature. Avec ses personnages attachants, ce film captive petits et grands et fait réfléchir. La projection est suivie d’un goûter et d’un atelier de modelage et d’animation d’animaux ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

A funny, moving animated film full of wisdom, which revisits the myth of Noah?s Ark with tenderness, followed by a snack and an animal modeling and animation workshop.

German :

Ein lustiger, rührender und weiser Animationsfilm, der den Mythos der Arche Noah auf liebevolle Weise neu interpretiert. Anschließend gibt es einen Imbiss und einen Workshop, in dem Tiere modelliert und animiert werden.

Italiano :

Un film d’animazione divertente, commovente e saggio che rivisita con tenerezza il mito dell’Arca di Noè, seguito da una merenda e da un laboratorio di modellazione e animazione di animali.

Espanol :

Una divertida, conmovedora y sabia película de animación que revisa con ternura el mito del Arca de Noé, seguida de una merienda y un taller de modelado y animación de animales.

