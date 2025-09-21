Projection La Schatz au trésors, les aventures de Mümü Mulhouse

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-21

Après un atterrissage très mouvementé, Mümü, un petit robot extraterrestre est aidé par des Mulhousiens pour amener à bien sa mission récolter des trésors. L’histoire de cette curieuse épopée est racontrée dans une mini-série, réalisée par Eric Bernaud, sérieusement loufoque qui mêle l’animation, le roman photo et la vidéo. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

