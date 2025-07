Projection La Terre de Christian La Caborde Beaufort-Orbagna

Projection La Terre de Christian La Caborde Beaufort-Orbagna samedi 19 juillet 2025.

La Caborde D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Christian, un paysan, se débat avec sa terre qui glisse sans arrêt sous ses pieds.

Christian incarne l’héritage d’une ferme familiale à Blye dans le Jura, isolé sur une terre nimbée de brumes.

Depuis la mort de son père Georges, il est seul pour s’occuper de soixante-dix bêtes et soixante-huit hectares de terre, sous le regard inquiet de sa mère, Colette. Il court après le temps et rien ne va plus.

Après la projection, Jean- Louis Vuillermoz, le réalisateur ouvrira un temps d’échange avec le public. Ses photos seront aussi présentes dans la salle de projection.

Entrée libre .

La Caborde D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

