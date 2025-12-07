Projection – La (très) grande évasion Cité de l’Économie Paris

Projection du film La (très) grande évasion



Film documentaire de Yannick Kergoat, 2022, présenté au Festival de San Sebastián 2022. Production : Le Bureau, Wild Bunch Distribution

De révélations en scandales à répétition, l’évasion fiscale s’est imposée comme un sujet récurrent dans les médias. Ce documentaire explore un phénomène devenu tentaculaire, opaque, avec pédagogie, tout en y glissant une pointe d’ironie. Pour raconter cette réalité complexe, qui nous concerne tous, les réalisateurs nous entraînent dans un voyage à travers les circuits de l’évasion fiscale : des rues de Paris aux banques secrètes de Genève, de Washington au Luxembourg, en passant par des géants tels que la Société Générale, HSBC, McDonald’s, Ikea ou Google. Au fil de ce périple, ils dévoilent avec rigueur les rouages invisibles d’un système généralisé de fraude à grande échelle.

Infos pratiques :

Durée : 1h30

La (très) grande évasion, un film documentaire de Yannick Kergoat.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr